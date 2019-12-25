Спасатели оперативно доставили на судно врача скорой помощи.

Мужчина, почувствовавший резкое ухудшение самочувствия на теплоходе в Ладожском озере, был эвакуирован спасателями. Об этом сообщили в Аварийно‑спасательной службе Ленинградской области.

Накануне вечером одному из пассажиров стало плохо прямо во время водной прогулки. На сигнал о необходимости срочной медицинской помощи оперативно отреагировал поисково‑спасательный отряд из Шлиссельбурга.

Специалисты оперативно доставили на судно врача скорой помощи. После того как мужчине оказали первую помощь, его перевезли на берег и передали выездной бригаде медиков для дальнейшего обследования и лечения.

Ранее мы сообщали, что росгвардейцы спасли пьяного мужчину, упавшего в Неву после ссоры с девушкой.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области