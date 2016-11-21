Росгвардейцы спасли пьяного мужчину, упавшего в Неву после ссоры с девушкой

Сотрудники обнаружили тонущего мужчину в шоковом состоянии в опасной близости к речным судам.

Ночью 19 июля, в воскресенье, бойцы Росгвардии вытащили из Невы 37-летнего петербуржца. Инцидент произошел в районе Свердловской набережной, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сигнал о человеке за бортом поступил от экипажа одного из прогулочных теплоходов. На место незамедлительно выдвинулся катер ОМОН "Балтика" (на транспорте).

Сотрудники обнаружили тонущего мужчину в шоковом состоянии в опасной близости к речным судам. Его достали из воды, доставили на базу роты, переодели в сухую одежду, напоили горячим чаем и вызвали скорую помощь.

Как рассказал сам пострадавший, он оказался в реке после ссоры со своей девушкой во время прогулки – мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прибывшие медики оказали ему первую помощь и госпитализировали в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что полиция по горячим следам задержала мужчину, распылившего перцовый баллончик в подростка на Русановской.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга