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Росгвардейцы спасли пьяного мужчину, упавшего в Неву после ссоры с девушкой
Сегодня, 8:49
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Росгвардейцы спасли пьяного мужчину, упавшего в Неву после ссоры с девушкой

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Сотрудники обнаружили тонущего мужчину в шоковом состоянии в опасной близости к речным судам.

Ночью 19 июля, в воскресенье, бойцы Росгвардии вытащили из Невы 37-летнего петербуржца. Инцидент произошел в районе Свердловской набережной, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сигнал о человеке за бортом поступил от экипажа одного из прогулочных теплоходов. На место незамедлительно выдвинулся катер ОМОН "Балтика" (на транспорте). 

Сотрудники обнаружили тонущего мужчину в шоковом состоянии в опасной близости к речным судам. Его достали из воды, доставили на базу роты, переодели в сухую одежду, напоили горячим чаем и вызвали скорую помощь. 

Как рассказал сам пострадавший, он оказался в реке после ссоры со своей девушкой во время прогулки – мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прибывшие медики оказали ему первую помощь и госпитализировали в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что полиция по горячим следам задержала мужчину, распылившего перцовый баллончик в подростка на Русановской.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга 

Теги: росгвардия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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