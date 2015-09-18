Полиция по горячим следам задержала мужчину, распылившего перцовый баллончик в подростка на Русановской

По факту применения спецсредства полицией проводится доследственная проверка.

Вечером 19 июля, в 19:37, в отдел полиции Невского района поступил сигнал о происшествии возле дома 9 по Русановской улице. Очевидец сообщил, что неизвестный мужчина применил перцовый баллончик в отношении юноши. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На место незамедлительно прибыл участковый уполномоченный, который при поддержке наряда Росгвардии задержал подозреваемого прямо на улице. Злоумышленником оказался 41-летний мужчина, которого сразу доставили в отдел для разбирательства.

В ходе проверки установлено, что конфликт вспыхнул внезапно. В ходе ссоры взрослый мужчина распылил газовый баллончик в сторону 15-летнего подростка. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, однако после осмотра врачи отпустили его домой в удовлетворительном состоянии.

По факту применения спецсредства полицией проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV