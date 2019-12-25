Тюлень Крошик исчезнет с радаров из-за ухода Argos из России

Фонд друзей балтийской нерпы больше не сможет отслеживать его перемещения в Ладожском озере.

Знаменитый тюлень Крошик пропадет с радаров в акватории Ладожского озера. Об этом сообщила пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы.

Причиной стало решение французской компании Argos, обслуживающей спутниковую систему, с 1 ноября не работать с российскими пользователями. В Фонде напомнили, что балтийская нерпа Малышка Хита стала одним из первых в России морских млекопитающих с передатчиком Argos. А Крошик попал в последнюю партию клиентов компании. Основатели фонда назвали отключение Argos очень плохой новостью для исследователей-зоологов.

Также будут прекращены все работы по мечению диких животных устройствами спутниковой телеметрии на территории России. Это связано с тем, что только компания Argos обладает специальной спутниковой группировкой, обслуживающей наблюдения за дикими животными при помощи передатчиков по всему миру.

Тюлень Крошик недавно начал самостоятельную жизнь в Ладоге. После выхода в свободное плавание он активно изучал озеро.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы