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Фонд друзей балтийской нерпы рассказал о приключениях Крошика
Сегодня, 15:16
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Фонд друзей балтийской нерпы рассказал о приключениях Крошика

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Крошик начал самостоятельную жизнь в Ладоге совсем недавно.

В пресс-службе петербургского Фонда друзей балтийской нерпы рассказали о приключениях Крошика. Он продолжает изучать Ладожское озеро после выхода в свободное плавание, пишет 12 октября телеканал "Санкт-Петербург"

Самец ладожской нерпы заглянул в район, где идет промышленный лов рыбы, а затем впервые побывал на Кареджах и на востоке водоема. Его маршрут получился необычным. 

Крошик начал самостоятельную жизнь в Ладоге совсем недавно. Специалисты ждут 1 ноября, когда запретят рыбный промысел, и опасных для нерп участков станет значительно меньше. 

Ранее на Piter.TV: в Фонде друзей балтийской нерпы объяснили, почему нерпа Шлиссик не хочет охотиться. 

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Теги: крошик, ладожское озеро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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