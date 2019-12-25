Фонд друзей балтийской нерпы рассказал о приключениях Крошика

Крошик начал самостоятельную жизнь в Ладоге совсем недавно.

В пресс-службе петербургского Фонда друзей балтийской нерпы рассказали о приключениях Крошика. Он продолжает изучать Ладожское озеро после выхода в свободное плавание, пишет 12 октября телеканал "Санкт-Петербург".

Самец ладожской нерпы заглянул в район, где идет промышленный лов рыбы, а затем впервые побывал на Кареджах и на востоке водоема. Его маршрут получился необычным.

Крошик начал самостоятельную жизнь в Ладоге совсем недавно. Специалисты ждут 1 ноября, когда запретят рыбный промысел, и опасных для нерп участков станет значительно меньше.

Ранее на Piter.TV: в Фонде друзей балтийской нерпы объяснили, почему нерпа Шлиссик не хочет охотиться.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы