Подопечный Фонда друзей балтийской нерпы Крошик уплыл в Ладогу

Тюлень попал в центр 10 лет назад и в силу своих особенностей привязался сильно к человеку.

В петербургском Фонде друзей балтийской нерпы рассказали о том, что подопечный Крошик уплыл в открытую Ладогу.

Тюлень попал в центр 10 лет назад и в силу своих особенностей привязался сильно к человеку. Его пытались выпустить два раза, но он возвращался обратно.

В прошлом году мы уже держали Кроша в плавучем вольере, и ему это очень понравилось, а в этом году решили шагнуть дальше. <…> Уже много дней вольер Крошика не запирался, и он свободно перемещался по всей нашей бухте. И вот великий миг настал. Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

За Крошиком следят с помощью спутникового передатчика. Сотрудником стало грустно, ведь ластоногий был настоящим членом семьи. Подробнее о малыше можете почитать в нашем материале.

Отправив Кроша во взрослую жизнь, мы поняли, как это нелегко и беспокойно и как его теперь не хватает. Плыви, Крош, и пусть тебе сопутствует удача. Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Ранее на Piter.TV: четыре нерпы окрепли и отправились в Ладогу.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы