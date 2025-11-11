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Подопечный Фонда друзей балтийской нерпы Крошик уплыл в Ладогу
Сегодня, 10:44
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Подопечный Фонда друзей балтийской нерпы Крошик уплыл в Ладогу

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Тюлень попал в центр 10 лет назад и в силу своих особенностей привязался сильно к человеку.

В петербургском Фонде друзей балтийской нерпы рассказали о том, что подопечный Крошик уплыл в открытую Ладогу. 

Тюлень попал в центр 10 лет назад и в силу своих особенностей привязался сильно к человеку. Его пытались выпустить два раза, но он возвращался обратно. 

В прошлом году мы уже держали Кроша в плавучем вольере, и ему это очень понравилось, а в этом году решили шагнуть дальше. <…> Уже много дней вольер Крошика не запирался, и он свободно перемещался по всей нашей бухте. И вот великий миг настал. 

Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

За Крошиком следят с помощью спутникового передатчика. Сотрудником стало грустно, ведь ластоногий был настоящим членом семьи. Подробнее о малыше можете почитать в нашем материале

Отправив Кроша во взрослую жизнь, мы поняли, как это нелегко и беспокойно и как его теперь не хватает. Плыви, Крош, и пусть тебе сопутствует удача. 

Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Ранее на Piter.TV: четыре нерпы окрепли и отправились в Ладогу. 

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Теги: крошик, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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