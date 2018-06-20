Городские открытия: нерпенок, который считает себя человеком

В Петербурге живет самая милая и общительная балтийская нерпа. После общения с Крошиком получился вот такой сюжет.

Уже более 10 лет Вячеслав и Елена спасают редких краснокнижных животных - балтийских кольчатых нерп. Первое животное, которому понадобилась помощь человека, семья ученых приютила в собственной квартире.

Мы с супругой больше 10 лет назад озаботились проблемами спасения наших редких краснокнижных животных - балтийской кольчатой нерпы, которых осталось теперь около 100 особей в финском заливе, и начали заниматься этим сначала как энтузиасты, первое животное мы выращивали в своей квартире, в различных местах, на дачах, турбазах, и однажды нам позвонила такая замечательная организация, как Водоканал и говорит, ребята, вы такие молодцы, так стараетесь, мы хотим вас поддержать, чем мы можем помочь? Теперь у нас единственный в России современный центр, в котором мы в промышленных масштабах можем спасать этих редких краснокнижных животных. Вячеслав Алексеев - Основатели "Фонда друзей балтийской нерпы

Еще 40 лет назад в Финском заливе обитало около несколько тысяч особей, но негативное влияние человека на среду обитания этих животных значительно сократило их популяцию. Человек губит нерп, и сейчас их осталось в Финском заливе около 100.

В 2014 году в центре одновременно выхаживали 30 животных. Из-за аномально-теплых зим в последние годы, животные не могут нормально выкормить свое потомство, и без помощи человека тюленчикам не выжить. Вячеслав предупреждает, что самостоятельно помогать малышам или взрослым особям опасно, лучше сразу звонить в центр.

Фонд также помогает и другим морским млекопитающим нашего региона. Помимо реабилитации животных, в центре ведется большая исследовательская работа.

Очень многие ученые, и в России, и в финляндии мечтают много лет оснастить спутниковыми трекерами ладожскую нерпу и узнать наконец, как она живет в озере, потому что ничего до сих пор практически неизвестно, масса вопросов перед исследователями - как быстро перемещаются по озеру эти животные, мигрируют ли они в Балтику, как они взаимодействуют с рыбаками? Нам посчастливилось начать этот процесс первыми, и знания, которые мы сейчас получим - это будут фундаментальные знания для понимания биологии этих животных

В центре есть своя звезда. Именно здесь живет самый необычный тюлень в мире.

Крошик -это очень странный зверь, вообще. это первая в мире ладожская нерпа, которая содержится в условиях неволи, но это его выбор. Нашел его рыбак, который рыбачил на льдине, к нему такое маленькое чудо приползло само, он привез в центр это животное. С первого дня было понятно, что он очень привязан к людям, он буквально прилип на ручках, был прямо такой приторно-сладкий детеныш.

Ранее, по поводу добродушия Крошика сотрудники центра очень переживали и даже всячески стремились отдалить его от человека. Из этих попыток ничего не вышло.

Когда нам стало казаться, что он стал более серьезно думать - мы его два раза выпускали в Ладожское озеро, в первый раз он проплавал 15 минут, а второй -месяц, причем видно, что он охотился, он совершенно не похудел за это время. Но потом нам стали люди звонить и говорить, что какой-то тюлень залезает в палатки, катается на катерах, подходит к детям. Понятно, что это добром не кончилось бы все, с тех пор он у нас, и в общем-то, судя по всему, он счастлив. Для нас он как сынок.

Вячеслав и его жена уверены, что Крошик считает себя человеком, потому что к нерпам он никакого интереса не высказывает.

Для этой милой нерпы создали лучшие условия для жизни, которые только были в силах Вячеслава и Елены. Ест Крошик в основном только свежайшую ладожскую ряпушку. У него есть 2 бассейна, квалифицированный персонал, развлекательная программа, которая придумана специально для него. То и дело на нашей встрече он дергает за штанину своего лучшего друга, уговаривая поиграть.

Если через пару лет характер этого добродушного хищника поменяется, животное еще раз попытаются выпустить в Ладогу.

Помочь Фонду или поддержать Крошика можно либо пожертвованиями, либо волонтерским участием в одной из акций фонда.

Фото и видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин



