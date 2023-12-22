На выходных на льду в районе Невской губы полицейские обнаружили пятерых рыбаков

Всем им теперь грозит штраф до пяти тысяч рублей.

В Петербурге на выходных в акватории Финского залива транспортные полицейские обнаружили пятерых рыбаков. Всем им теперь грозит штраф, рассказала пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

На выходных ходе патрулирования акватории Финского залива в районе Невской губы были обнаружены пятеро местных жителей в возрасте от 33 до 62 лет. Рыбаки находились на ледовом покрытии в период запрета.

Материалы в отношении нарушителей переданы в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности для составления административного протокола по статье 43-6 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей.

На сегодняшний день выход на лед запрещен на всей акватории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В воскресенье в Финском заливе спасли 15 рыбаков. Рыбаки дрейфовали на льдине в акватории залива в пределах Выборгского района Ленобласти.

Фото: УТ МВД России по СЗФО