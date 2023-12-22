В видео спасатели показали, что делать, если все же не послушали совета не выходить на обманчивый весенний лед.

В Петербурге с 15 ноября действует запрет выхода на ледовое покрытие водоемов. Однако на Финский залив, реки и озера, находящиеся на территории города, можно было выходить с 15 января. Но уже с 15 марта и на них также запретят находиться. Связано это с тем, что выход на водоем становится опасным. Об этом напомнили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

Так, в Петербурге с 15 марта введут запрет выхода на лед. Нарушителям, помимо опасности для жизни и здоровья, будет грозить еще и штраф до пяти тысяч рублей.

Петербургские спасатели и глава пресс-службы МЧС по Петербургу Андрей Литовка сегодня проверили на прочность лед Финского залива. На собственном примере они убедились в его кажущейся прочности.

В видео спасатели показали, что делать, если все же не послушали совета не выходить на обманчивый весенний лед.

Видео: МЧС Петербурга