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В Финском заливе спасли 15 рыбаков

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Сотрудники МЧС на судне на воздушной подушке добрались до экстремалов и довезли их всех на берег.

В воскресенье, 17 марта, были спасены в Финском заливе 15 рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Рыбаки дрейфовали на льдине в акватории залива в пределах Выборгского района Ленобласти. Сотрудники МЧС на судне на воздушной подушке добрались до экстремалов и довезли их всех на берег. 

Напомним, с 15 марта в Петербурге запретили выход на ледовой покрытие водоемов. Нарушителям, помимо опасности для жизни и здоровья, будет грозить еще и штраф до 5 тыс. рублей.

Видео: пресс-служба МЧС России

Теги: спасение рыбаков, финский залив
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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