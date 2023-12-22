В Финском заливе спасли 15 рыбаков

Сотрудники МЧС на судне на воздушной подушке добрались до экстремалов и довезли их всех на берег.

В воскресенье, 17 марта, были спасены в Финском заливе 15 рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Рыбаки дрейфовали на льдине в акватории залива в пределах Выборгского района Ленобласти. Сотрудники МЧС на судне на воздушной подушке добрались до экстремалов и довезли их всех на берег.

Напомним, с 15 марта в Петербурге запретили выход на ледовой покрытие водоемов. Нарушителям, помимо опасности для жизни и здоровья, будет грозить еще и штраф до 5 тыс. рублей.

Видео: пресс-служба МЧС России