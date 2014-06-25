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В Ленобласти обсудили меры безопасности во время новогодних праздников
Сегодня, 8:06
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В Ленобласти обсудили меры безопасности во время новогодних праздников

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В регионе проходят профилактические визиты, тренировочные эвакуации и инструктажи. Также усилены меры противопожарной безопасности.

Сотрудники комитета правопорядка и безопасности Ленобласти проводят подготовку к предстоящим новогодним праздникам. Работу региональной подсистемы РСЧС обсудили на пресс-конференции в "Интерфаксе".

По словам начальника отдела гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности комитета Андрея Игнатенко, предварительно в Ленобласти начались профилактические визиты, тренировочные эвакуации, инструктажи и беседы с персоналом социальных учреждений. Кроме того, усилены меры по пожарной безопасности: в текущем месяце "Леноблпожспас" проведет более 800 профилактических мероприятий с участием свыше 1 200 граждан.

Также информацию по вопросам безопасности в Новый год представил представитель ГУ МЧС РФ по Ленобласти Сергей Платонов. Он сообщил о контроле продажи пиротехники, который будет организован совместно с муниципальными образованиями.

Ранее мы сообщили о том, что в  начале 2023 года в Ленобласти начнут оборудовать укрытия для защиты населения.

Фото: Pxhere

Теги: защита населения, комитет правопорядка и безопасности ленинградской области, ленинградская область, новый год
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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