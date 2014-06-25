В Ленобласти обсудили меры безопасности во время новогодних праздников

Сотрудники комитета правопорядка и безопасности Ленобласти проводят подготовку к предстоящим новогодним праздникам. Работу региональной подсистемы РСЧС обсудили на пресс-конференции в "Интерфаксе".
По словам начальника отдела гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности комитета Андрея Игнатенко, предварительно в Ленобласти начались профилактические визиты, тренировочные эвакуации, инструктажи и беседы с персоналом социальных учреждений. Кроме того, усилены меры по пожарной безопасности: в текущем месяце "Леноблпожспас" проведет более 800 профилактических мероприятий с участием свыше 1 200 граждан.
Также информацию по вопросам безопасности в Новый год представил представитель ГУ МЧС РФ по Ленобласти Сергей Платонов. Он сообщил о контроле продажи пиротехники, который будет организован совместно с муниципальными образованиями.
Ранее мы сообщили о том, что в начале 2023 года в Ленобласти начнут оборудовать укрытия для защиты населения.
Фото: Pxhere
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