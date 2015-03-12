В начале 2023 года в Ленобласти начнут оборудовать укрытия для защиты населения

В регионе подготовят почти 3,5 тыс. объектов.

В период с января по март 2023 года в Ленинградской области запустят процесс по подготовке укрытий для защиты населения. В общей сложности будет представлено около 3,5 тыс объектов. Об изданию Spb.aif.ru рассказал вице-губернатор по безопасности 47-го региона Михаил Ильин.

Напомним, что региональное правительство обнародовало реестр укрытий, которые смогут вместить около 4 млн человек. Их адреса опубликованы на сайте комитета правопорядка и безопасности.

Сейчас проводится большая работа по корректировке перечня адресов, проверке их состояния и приведения этих объектов к нормативным требованиям. Нам важно, чтобы в этом процессе активное участие принимали и сами граждане. Михаил Ильин, вице-губернатор по безопасности Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти побит рекорд по числу собранных шин.

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