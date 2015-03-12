В Ленобласти побит рекорд по числу собранных шин

За месяц удалось вывезти и утилизировать 208 т шин.

С прошлого четверга, 15 ноября, во Всеволожском районе Ленобласти стартовала пилотная акция "Миссия шина". За месяц удалось собрать и вывезти на утилизацию 208 т покрышек, это число стало рекордным. О результатах сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Добавим, что в прошлом году за аналогичный период удалось собрать 40 тонн шин.

К акции присоединились несколько точек сбора и утилизации во Всеволожском районе. Онипо-прежнему работают и принимают старые шины у населения.

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году прожиточный минимум в Ленобласти увеличится на 747 рублей.

Фото: Правительство Ленобласти