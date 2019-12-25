В 2023 году прожиточный минимум в Ленобласти увеличится на 747 рублей

В целом по стране показатель составит 14 375 рублей.

С 1 января 2023 года прожиточный минимум в Ленинградской области на душу населения возрастеёт на 747 рублей. Таким образом, его размер составит 14 806 рублей. Соответствующий указ подпишет губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко после прохождения документом антикоррупционной экспертизы.

Кроме того, прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличится с 15 324 до 16 139 рублей, для пенсионеров он составит 12 733 рублей, а для детей − 14 362 рублей.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении прожиточного минимума в целом по стране. С 2023 года он составит 14 375 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в ЛОЭСК предупредили жителей Ленобласти о плановых отключениях электричества.

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