В ЛОЭСК предупредили жителей Ленобласти о плановых отключениях электричества

Работы на электросетях будут идти до 23 декабря.

Представители АО "ЛОЭСК" сообщили о плановых отключения электроэнергии в регионе. График работ опубликован в Telegram-канале организации.

Раоты проходят с субботы, 17 декабря, и продлятся до пятницы, 23 декабря. В среду, 21 декабря, с 10:00 до 17:00 свет отключат у ряда жителей Выборга. В четверг, 22 декабря, электричества временно не будет на нескольких улицах в Волхове и в Бокситогорске.

Вопросы по поводу отключения электроэнергии жители региона могут адресовать в чат-бот ЛОЭСК.

Ранее мы сообщили о том, что эконадзор продолжает рейды в природных заказниках Ленобласти.

Фото: Pxhere; Telegram / ЛОЭСК