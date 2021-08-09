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Эконадзор продолжает рейды в природных заказниках Ленобласти
Сегодня, 15:56
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Эконадзор продолжает рейды в природных заказниках Ленобласти

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Инспекторами были обнаружены следы снегоходов, проезжавших вне дорог общего пользования, а также несанкционированные места стоянки автомобилей.

Эконадзор Ленобласти продолжает рейды в природных заказниках. В поле зрения инспекции оказались сразу три района – Всеволожский, Приозерский и Выборгский. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Специалисты проверили соблюдение режима в природных парках-заказниках "Токсовский", "Токсовские высоты", "Гряда Вярямянселькя", "Гладышевский", "Линдуловская роща", "Болото Озерное". В заказниках запрещена любая деятельность, приводящая к уничтожению природных ресурсов, а также движение и стоянка ТС вне дорог и оборудованных парковочных мест.

Инспекторами были обнаружены следы снегоходов, проезжавших вне дорог общего пользования, а также несанкционированные места стоянки автомобилей. Водителям было разъяснено, что ими нарушен режим особой охраны заказника. В отношении нарушителей приняты меры административного воздействия.

Рейды по пресечению нарушений в особо охраняемых природных зонах будут продолжены.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: заказники, эконадзор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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