Эконадзор продолжает рейды в природных заказниках Ленобласти

Инспекторами были обнаружены следы снегоходов, проезжавших вне дорог общего пользования, а также несанкционированные места стоянки автомобилей.

Эконадзор Ленобласти продолжает рейды в природных заказниках. В поле зрения инспекции оказались сразу три района – Всеволожский, Приозерский и Выборгский. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Специалисты проверили соблюдение режима в природных парках-заказниках "Токсовский", "Токсовские высоты", "Гряда Вярямянселькя", "Гладышевский", "Линдуловская роща", "Болото Озерное". В заказниках запрещена любая деятельность, приводящая к уничтожению природных ресурсов, а также движение и стоянка ТС вне дорог и оборудованных парковочных мест.

Инспекторами были обнаружены следы снегоходов, проезжавших вне дорог общего пользования, а также несанкционированные места стоянки автомобилей. Водителям было разъяснено, что ими нарушен режим особой охраны заказника. В отношении нарушителей приняты меры административного воздействия.

Рейды по пресечению нарушений в особо охраняемых природных зонах будут продолжены.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области