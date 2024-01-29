Эконадзор не подтвердил загрязнение реки Оредеж после обращений жителей Вырицы

Контроль над состоянием водных ресурсов продолжается, органы надзора осуществляют регулярный мониторинг состояния инфраструктуры водоотведения.

Специализированные подразделения экологического надзора Ленинградской области завершили проверку сведений о потенциальном загрязнении реки Оредеж, полученной от жителей населённого пункта Вырица.

Анализ результатов лабораторных испытаний не выявил отклонений от норм качества воды. Нет доказательств наличия несанкционированных сбросов канализационных отходов, характерных неприятностей запаха также зафиксировано не было.

Проведённые мероприятия позволили убедиться в отсутствии негативного воздействия на окружающую среду. Контроль над состоянием водных ресурсов продолжается, органы надзора осуществляют регулярный мониторинг состояния инфраструктуры водоотведения. Эти меры позволят своевременно реагировать на возможные угрозы экологии региона и предотвращать любые нарушения установленных санитарных нормативов. ‍

Ранее мы сообщили о том, что на полях Ленобласти зацвел масличный лён.

Видео: Правительство Ленобласти