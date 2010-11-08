Растение выращивают специально для улучшения качества молока местных буренок.

Поле в Ленинградской области покрылось голубым ковром цветов масличного льна, выращиваемого специально для улучшения качества молока местных буренок. Эту новость озвучил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Масштаб эксперимента впечатляет: начавшись с посевов на 15 гектарах в прошлом году, уже в 2025-м площадь выращивания увеличилась в тринадцать раз. Эффективность нового подхода доказали убедительные успехи прошлых сезонов. Для демонстрации результатов опытов губернатор опубликовал видеоролик, запечатлевший живописные поля с трепещущими на ветру цветами льна.

Стоит отметить, что примерно три недели назад в регионе стартовала кампания сбора урожая ягод, включая жимолость и клубнику. Эти свежие ягоды поступают в продажу как непосредственно фермерами, так и реализуются крупными торговыми сетями по предварительным заказам, кроме того, многие предприниматели предлагают продукцию онлайн.

Ранее мы сообщили о том, что тюльпановое дерево впервые расцвело в Ботаническом саду Петра Великого.

Видео: Telegram / Александр Дрозденко