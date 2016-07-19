Тюльпановое дерево впервые расцвело в Ботаническом саду Петра Великого

Это крупное дерево принадлежит семейству Магнолиевых и естественным ареалом обитания располагает восточные регионы Северной Америки.

В дендрарии Ботанического сада Петра Великого расцвет Лириодендрон тюльпановый (Liriodendron tulipifera), известный как Тюльпанное дерево, сообщает пресс-служба учреждения.

Это крупное дерево принадлежит семейству Магнолиевых и естественным ареалом обитания располагает восточные регионы Северной Америки. Оно считается официальным символом штатов Индиана, Кентукки и Теннесси в США. В России хорошо приживается на Черноморском побережье и в Калининградской области.

Несколько экземпляров лириодендрона представлено в коллекции Ботсада: в оранжереях его можно встретить на субтропическом маршруте, в парке — на площадке однодольных растений и рядом с яблоней маньчжурской недалеко от Водной оранжереи.

Ещё одно дерево растёт на закрытой территории питомника, предназначенного для сотрудников. Оно впервые зацвело в 2019 году, когда дереву исполнился 42 года. Семена дерева поступили из Нью-Йорка (США), ныне оно достигло высоты 10 метров и обзавелось двумя стволами диаметром около 20 см каждый.

Дерево, растущее на площадке однодольных, было высажено семенами в 2009 году. Семена привёз сотрудник сада Фирсов Г.А. из немецкого арборетума города Гамбург. Растение изначально содержалось в контейнере для формирования правильной корневой системы и симметричной кроны. Зимой контейнер переносился в прохладную теплицу. Однако, когда высота дерева приблизилась к двум метрам, его пересадили в открытый грунт. Первые две зимы оказались достаточно теплыми, что позволило дереву развить хорошую корневую систему и успешно адаптироваться к условиям петербургского климата. Именно в 2025 году впервые в саду появятся первые цветки лириодендрона, внешне похожие на бутон тюльпана, за что дерево получило свое название.

Листья лириодендрона весьма необычны: листовые пластинки лировидны, разделены на четыре лепестка с характерной обратной сердцевидной вершиной. Летом растение выглядит вполне обыденно и незаметно среди прочих зелёных насаждений, даже жёлто-зелёные цветы теряются среди густой листвы. Зато осенью лириодендрон демонстрирует яркие золотые листья, выделяясь среди уже сбросивших листву соседей.

Ранее мы сообщили о том, что в Ботаническом саду Петербурга упал старейший серебристый клён.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург