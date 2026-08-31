В СНТ "Ласточка" изъяли самосвал и экскаватор: инспекторы пресекли незаконный сброс отходов

По результатам лабораторных исследований и после получения заключения эксперта будет принято соответствующее процессуальное решение.

Накануне инспекторы Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области совместно с сотрудниками ГИБДД по Ломоносовскому району остановили незаконную деятельность по обращению с отходами на территории садоводства "Ласточка". В ходе оперативных действий установлен факт сброса отходов вне объектов их размещения" сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

На месте были задействованы грузовой самосвал и гусеничный экскаватор. Оба транспортных средства изъяты инспекторами в качестве орудий совершения правонарушения, в отношении владельцев начато административное расследование.

По результатам лабораторных исследований и после получения заключения эксперта будет принято соответствующее процессуальное решение. Нарушителям грозит штраф до 50 тысяч рублей для граждан или до 200 тысяч рублей для юридических лиц, а также возможная конфискация техники за повторное нарушение.

Ранее мы сообщили о том, что незаконную свалку отходов обнаружили в деревне Екатериновка.

Фото и видео: Пресс-служба Эконадзора Ленобласти