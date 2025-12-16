Конная экомилиция Ленобласти взяла главный трофей на "КониФесте"

Звездой мероприятия стал годовалый жеребец Янтарь 2025 года рождения редкой изабелловой масти.

Команда конного дома "Амин-Теке", представляющая конную экомилицию Ленинградской области, стала главным триумфатором Первого международного конного фестиваля "КониФест". Соревнования проходили в посёлке Энколово с 12 по 14 июня, сообщает пресс-служба Госэконадзора 47-ого региона.

Представители экомилиции завоевали главный кубок ринга ахалтекинских лошадей. Звездой мероприятия и обладателем главного трофея стал годовалый жеребец Янтарь 2025 года рождения редкой изабелловой масти. Он был рождён и выращен непосредственно в конном доме "Амин-Теке", где сумел покорить судей своим экстерьером и манерами. Успешно выступил и другой молодой конь из этой же команды – Яхонт 2024 года рождения, продемонстрировавший благородство и выдержку.

Фестиваль собрал участников со всего мира, что делает победу представителей Ленинградской области особенно значимой.

Фото и видео: Telegram / Эконадзор Ленобласти