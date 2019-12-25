Новый прожиточный минимум утвердили в Ленобласти

С 1 января 2027 года в Ленобласти будет действовать обновленный прожиточный минимум. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщила пресс‑служба региональной администрации.
В документе зафиксированы значения не только в расчете на душу населения, но и отдельно по ключевым социально‑демографическим группам. При этом прожиточный минимум в регионе превысит среднероссийский показатель на 7% и вырастет на 1378 рублей.
Таким образом, в 2027 году прожиточный минимум составит 21 643 рубля, для трудоспособного населения – 23 591 рубль. Для пенсионеров установлена планка в 18 613 рублей, для детей – 20 994 рубля. Эти величины станут основой для расчета и назначения различных мер социальной поддержки, предоставляемых жителям Ленинградской области.
Ранее мы сообщали, что петербуржцы стали чаще защищать прожиточный минимум от списаний по долгам.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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