Новый прожиточный минимум утвердили в Ленобласти

По сравнению с действующим показателем сумма вырастет на 1378 рублей.

С 1 января 2027 года в Ленобласти будет действовать обновленный прожиточный минимум. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщила пресс‑служба региональной администрации.

В документе зафиксированы значения не только в расчете на душу населения, но и отдельно по ключевым социально‑демографическим группам. При этом прожиточный минимум в регионе превысит среднероссийский показатель на 7% и вырастет на 1378 рублей.

Таким образом, в 2027 году прожиточный минимум составит 21 643 рубля, для трудоспособного населения – 23 591 рубль. Для пенсионеров установлена планка в 18 613 рублей, для детей – 20 994 рубля. Эти величины станут основой для расчета и назначения различных мер социальной поддержки, предоставляемых жителям Ленинградской области.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы стали чаще защищать прожиточный минимум от списаний по долгам.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)