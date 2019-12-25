ТАСС: Темп роста МРОТ в России более чем вдвое превышает инфляцию

В следующем году году прожиточный минимум в расчете на душу населения может составить 20 227 рублей, для трудоспособного населения - 22 047 рублей, для пенсионеров - 17 395 рублей, для детей - 19 620 рублей.

На российской территории рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) за три последних повышения более чем вдвое превышает накопленную инфляцию за тот же период. Соответствующее заявление сделал в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" доцент Финансового университета при федеральном правительстве страны Игорь Балынин. Ранее министр по труду и социальной защите населения Антон Котяков объяснил, что МРОТ в 2027 году составит 28 935 рублей.

Если МРОТ увеличится до 28 935 рублей, то получится, что благодаря трем последним увеличениям МРОТ вырос в полтора раза - на 50,37%, а накопленная инфляция за три года, включая прогнозное значение по текущему году в 6,8%, составит 23,51%. Получаем, что темпы роста МРОТ более чем в два раза превышают инфляцию. Игорь Балынин, эксперт

Специалист уточнил, что за ростом МРОТ увеличиваются минимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Повышение уровня МРОТ также поможет ускорить рост заработных плат.В том случае, если прожиточный минимум в 2027 году будет проиндексирован на 6,8 процентов, как ранее анонсировал Минтруд то за три последних повышения показатель увеличится почти на 31 процентов. Это более чем на семь процентных пунктов выше накопленной инфляции страны.

В ГД предложили быстрее довести МРОТ до 35 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv