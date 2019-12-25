В ГД предложили быстрее довести МРОТ до 35 тыс. рублей

Элеонора Кавшар считает, что достичь такого показателя государству следует раньше, чем наступит в 2030 год.

На российской территории минимальный размер оплаты труда (МРОТ) следует как можно раньше довести до 35 тысяч рублей. Соответствующие предложения будут направлены в министерство по просвещению. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала председатель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар, представляющая партию ЛДПР. Политический деятель отметила, что в 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля, в 2027 году он увеличится на 6,8 процентов - до 28 935 рублей. К отметке в 35 тысяч рублей власти страны подойдут по уровню МРОТ только к 2030 году.

Мы считаем, что уже сейчас это нужно сделать, потому что минимальный размер оплаты труда - это такая базовая категория, от которой зависят другие различные пособия, выплаты, заработная плата и так далее. Элеонора Кавшар, депутат ГД РФ

Законодатель добавила, что планируемый в 2027 году рост МРОТ почти до 29 тыс. рублей - это уже "приближение" к требуемому уровню.

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Фото: Piter.tv