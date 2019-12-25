В Госдуме поддержали инициативу Ленобласти по борьбе с "коттеджным рабством"

В качестве решения парламентарий Элеонора Кавшар намерена предложить законодательную инициативу.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар выступила в поддержку инициативы губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Она призвала изменить федеральное законодательство для решения проблемы "коттеджного рабства". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам депутата, сегодня сложилась ситуация, при которой жители коттеджных поселков владеют собственными домами и земельными участками, однако дороги и инженерные коммуникации принадлежат застройщикам или аффилированным с ними управляющим компаниям. Это дает владельцам инфраструктуры возможность произвольно устанавливать тарифы и ограничивать доступ собственников к их имуществу.

Во время приема граждан в Ленинградской области Элеонора Кавшар получила коллективное обращение от жителей поселков "Мичуринская Ривьера", "Пять холмов", "Журавлиное" и "Золотые ключи". По ее данным, в регионе насчитывается не менее 86 подобных проблемных объектов.

В качестве решения парламентарий намерена предложить законодательную инициативу. Согласно ей, имущество общего пользования в коттеджных поселках должно быть переведено исключительно в муниципальную собственность, чтобы оно больше не могло принадлежать частным застройщикам.

Ранее Дрозденко рассказал об итогах заседания рабочей группы по сотрудничеству Ленобласти с Индией и Юго-Восточной Азией.

Фото: Правительство Ленобласти