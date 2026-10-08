Дрозденко рассказал об итогах заседания рабочей группы по сотрудничеству Ленобласти с Индией и Юго-Восточной Азией

Глава 47-го региона отметил, что на встрече участники обсудили инициативы и занимались доработкой документов по проектам сотрудничества.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что провел второе заседание Рабочей группы Совета глав субъектов РФ при МИД России по сотрудничеству с Индией и странами Юго-Восточной Азии. Глава 47-го региона отметил, что на встрече участники обсудили инициативы и занимались доработкой документов по проектам сотрудничества.

Александр Дрозденко уточнил, что все материалы будут обобщены и направлены в МИД со сроком сдачи в декабре. К этому времени команда сформирует проект рекомендаций главам субъектов России по выстраиванию взаимоотношений с регионом.

Губернатор подчеркнул, что Индия является непростым для входа и очень многообразным направлением сотрудничества. В связи с этим он высоко оценил опыт Москвы, Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Новосибирска, а также предложения Минэкономразвития, Минпромторга и Минсельхоза. Кроме того, Александр Дрозденко поддержал идею Торгпредства о создании проектного офиса по межрегиональным связям под эгидой руководителей субъектов и предложил сделать эту инициативу единой как для Индии, так и для Юго-Восточной Азии.

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