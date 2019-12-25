Сергей Бебенин получил единогласную поддержку депутатов Заксобрания Ленобласти

Заксобрание Ленобласти обновилось на 50% после выборов.

Сергей Бебенин единогласно избран председателем Законодательного собрания Ленинградской области восьмого созыва. Решение приняли на первом заседании регионального парламента по итогам тайного голосования. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что обновление состава областного парламента после выборов составило 50 %. По его словам, это позволит сохранить преемственность и парламентский опыт, одновременно предоставив возможность для появления новых идей. В новом созыве депутатские мандаты получили в том числе участники и ветераны СВО, а также представители образования, здравоохранения, спорта, местного самоуправления, бизнеса, промышленности, агропромышленного комплекса и некоммерческого сектора.

Дрозденко также обозначил основные задачи, которые предстоит решать депутатам восьмого созыва. Среди них он назвал экономические вызовы, реализацию национальных проектов и преодоление демографической ямы. Губернатор подчеркнул, что областной бюджет сохранит социальную направленность.

Отдельно глава региона отметил высокую активность жителей на прошедших выборах. По его словам, явка превысила 62 %. Дрозденко поблагодарил избирательную комиссию и жителей Ленинградской области за участие в едином дне голосования.

Губернатор заявил, что при работе нового созыва решения должны не только приниматься и озвучиваться, но и контролироваться до момента исполнения.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в 2027 году вырастут на 50 млрд рублей.

Фото: MAX/Александр Дрозденко