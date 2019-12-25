Традиционные этапы теперь проходят позже.

В России вновь обсуждают возможность расширения возрастных границ молодёжи. Поводом стали заявления представителей Минздрава и экспертного сообщества о том, что биологически молодыми можно считать людей вплоть до 39 лет.

Академик РАН Геннадий Онищенко ранее сообщил о планах увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 78 лет к 2030 году. Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва также отметила, что с точки зрения биологии к молодёжи можно отнести и 39-летних.

Для статистики ООН молодым считается население в возрасте от 15 до 24 лет. В России законодательство относит к этой категории граждан от 14 до 35 лет включительно. Верхнюю границу повысили в 2020 году. Одной из причин стало расширение числа людей, которые могут претендовать на государственные программы поддержки.

При этом в медицине нет единого возраста, после которого человека официально считают пожилым. Как объяснила директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, доктор медицинских наук Галина Рыжак, Всемирная организация здравоохранения ранее определяла молодой возраст в пределах 18–35 лет, но сейчас его верхняя граница сместилась до 44 лет. Период с 45 до 59 лет относят к среднему возрасту.

Однако паспортные данные не всегда отражают состояние здоровья. Одни люди уже в 45 лет сталкиваются с многочисленными заболеваниями и ощущают сильную усталость, тогда как другие сохраняют активность даже в 100 лет.

По словам специалиста, на процессы старения влияет не только наследственность. На генетические факторы приходится немногим более 30 %, на медицину — около 15 %, а значительная часть зависит от образа жизни. Среди основных составляющих — питание, физическая активность, качество сна и уровень стресса.

Отдельное значение имеет ощущение собственной востребованности. Эксперт отметила, что серьёзные проблемы со здоровьем иногда возникают после выхода на пенсию, когда человек теряет привычную социальную роль и чувствует себя ненужным.

Меняются и представления общества о том, когда человек становится взрослым. Доцент факультета социальных технологий Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат социологических наук Юлия Байер обратила внимание на то, что традиционные признаки взрослости всё чаще появляются позднее. Речь идёт о финансовой самостоятельности, отдельном проживании, стабильной работе, создании семьи и рождении детей.

Исследование НИУ ВШЭ, опубликованное в журнале "Демографическое обозрение", основано на данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения за 1994–2023 годы. Оно показывает, что у молодых поколений переход к традиционным взрослым статусам происходит позже.

Аналогичные изменения фиксируют и в США. По данным Бюро переписи населения, в 1975 году почти половина американцев в возрасте от 25 до 34 лет уже прошла четыре основных этапа взросления: переехала от родителей, устроилась на работу, вступила в брак и завела детей. В 2024 году доля таких людей оказалась ниже четверти.

При этом эксперты считают, что простое повышение верхней возрастной границы молодёжи не решит всех вопросов. По мнению Юлии Байер, у 18-летнего студента и 39-летнего человека с семьёй, карьерой и ипотекой совершенно разные потребности. Поэтому внутри молодёжной категории целесообразно выделять отдельные возрастные группы.

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