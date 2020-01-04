Собака чуть не загрызла семилетнего внука Дарьи Донцовой

СК завел уголовное дело после нападения пса на внука писательницы.

На внука Дарьи Донцовой набросилась большая соседская собака породы акита-ину. После этого семилетний мальчик оказался в больнице, сообщила писательница в своем Telegram-канале.

Она отметил, что ребенок играл у ворот своего дома в селе Дубцы. В этот момент мимо проходил сосед с большим псом. Животное неожиданно набросилось на мальчика и несколько раз укусила его за голову.

Устинов Алексей Валентинович стоял, наблюдал, собаку он не отогнал. К счастью мимо проходил мужчина, он бросился на пса, прогнал его, сам оказался укушен Дарья Донцова, писательница.

Ребенка увезли в больницу, где ему зашили рану. Также мальчик получил сильный испуг и теперь отказывается от еды. По словам Донцовой, эта собака неоднократно нападала на соседей, но ее владелец не предпринял никаких действий.

Следователи начали проверку по факту нападения собаки на мальчика. Уголовное дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее мы сообщали, что собака бойцовской породы набросилась на пятилетнюю девочку на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)