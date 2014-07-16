Девочку госпитализировали после укуса собаки в Петербурге

Инцидент произошел возле детской площадки в Красногвардейском районе. Хозяин животного скрылся, а председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело на особый контроль.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК.

Инцидент произошел сегодня рядом с детской площадкой в Красногвардейском районе. Собака бойцовской породы, которую владелец выгуливал без намордника, набросилась на пятилетнюю девочку и покусала ее. Ребенку потребовалась медицинская помощь, пострадавшую доставили к врачам.

Хозяин пса после случившегося скрылся с места происшествия. В настоящее время устанавливается местонахождение мужчины с собакой, проводится комплекс следственных действий, добавили в ГСУ СК по Петербургу Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела и всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV