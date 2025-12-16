В Петербурге ввели единый стандарт табличек "Осторожно, собака!"

Штраф за отсутствие таблички составит от 1 до 3 тысяч рублей.

Городское Управление ветеринарии Санкт-Петербурга утвердило обязательные требования к предупреждающим знакам для владельцев собак. Теперь табличка должна быть строго определённого вида: белый фон, красная окантовка по периметру, чёрная надпись заглавными буквами "ОСТОРОЖНО, СОБАКА!" шрифтом Arial Narrow.

Новые нормы касаются владельцев собак ростом в холке от 40 сантиметров и всех потенциально опасных пород. Минимальный размер таблички – 210 на 297 миллиметров, ширина окантовки – 15 миллиметров, высота букв – не менее 30 миллиметров (85 пунктов). Если знак делают больше, все пропорции нужно масштабировать. Материал должен быть прочным, влагостойким и устойчивым к выцветанию.

За отсутствие такой таблички предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Кроме того, закон запрещает оставлять питомца без присмотра за пределами участка – за это нарушение придётся заплатить уже 2–4 тысячи рублей.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина, убивший свою собаку в Первомайском, стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)