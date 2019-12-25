Путин подписал закон, требующий от детей иностранцев отъезда из РФ в 18 лет

Глава России подтвердил изменения, которые ранее одобрили депутаты Госдумы.

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому несовершенные лица-дети трудовых мигрантов обязаны покинуть нашу страну в течение 30 дней после достижения ими 18-летнего возраста. Соответствующий документ 26 июля был опубликован на интернет-портале правовой информации. Исключение из этого правила предусмотрено только в двух случаях. Речь идет о том, что у иностранца есть наличие собственного трудового патента или иных законных оснований для проживания в стране. А процедура получения патента для таких граждан будет упрощена. Теперь им не потребуется предоставлять документ об образовании.

Иностранец по достижении 18 лет обязан в течение 30 дней покинуть Россию, за исключением двух случаев. текст публикации

Известно, что глава государства подписал закон об ужесточении требований к доходам мигрантов. Теперь иностранные сотрудники обязаны подтверждать свой доход на уровне не ниже регионального прожиточного минимума с учетом всех иждивенцев в семье. В случае работы в нескольких регионах, расчет в отношении человека будет производиться по наибольшему показателю.

Напомним, что 21 июля Государственная дума России приняла федеральный закон о запрете на получение российского гражданства и права на проживание для иностранцев с непогашенной судимостью, полученной как на территории России, так и за пределами страны.

В России изменились правила трудоустройства мигрантов.

Фото: официальный сайт президента России