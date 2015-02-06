В России изменились правила трудоустройства мигрантов

Если доход окажется ниже установленного уровня, трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания иностранного гражданина в России сократят.

Президент России Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий новые требования к финансовому обеспечению иностранных работников и их семей.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые требования к материальному обеспечению иностранных граждан, работающих в стране. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно новым нормам, иностранные работники обязаны обеспечивать себя и находящихся на их иждивении членов семьи доходом не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента по месту работы.

Если человек трудится сразу в нескольких регионах, расчет будет производиться по наибольшему значению прожиточного минимума. При этом итоговая сумма не должна превышать среднемесячную начисленную заработную плату в соответствующем субъекте.

Закон также предусматривает контроль за уровнем доходов мигрантов. Налоговые органы будут передавать МВД сведения о доходах за 3, 6, 9 и 12 месяцев, а Социальный фонд России предоставит информацию об их трудовой деятельности.

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Фото: Piter.tv