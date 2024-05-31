В парке "Александрия" появились арт-объекты с игрушками семьи Романовых

Объекты создали из переработанного пластика в рамках проекта "Детство в Александрии".

В парке "Александрия" в Петергофе установили 4 арт-объекта, посвященных детским игрушкам семьи Романовых. Инсталляции появились в разных частях парка к 200-летию "Александрии" и в рамках подготовки к месяцу осознанности.

Проект "Детство в Александрии" музей-заповедник "Петергоф" реализовал совместно с петербургской дизайн-студией Eburet. Все объекты изготовили из переработанного пластика.

Парк "Александрия" долгое время был летней резиденцией российских императоров. На протяжении 4 поколений семьи Романовых здесь формировались традиции воспитания детей, которые включали не только обучение, но и игры, чтение, прогулки и знакомство с природой.

Создатели проекта подчеркнули, что через форму и материал инсталляций хотели показать возможность повторного использования вещей. После завершения проекта арт-объекты отправят на переработку, а из полученного материала изготовят мебель для пространства "Большая оранжерея".

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе продолжается благоустройство сквера у площади Хошимина.

Фото: музей-заповедник "Петергоф"