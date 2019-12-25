В Роспотребнадзоре рассказали, на что обращать внимание при смене шин

Эксперты пояснили, на что важно обращать внимание при проведении работ над машиной.

Замена шин в автомобильных сервисах на российской территории должна осуществляться с выдачей квитанции или кассового чека, а машину после любых услуг требуется проверить на качество выполненной работы. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали представители пресс-службы Роспотребнадзора. В профильном ведомстве специалисты указали на необходимость проверки комплектности и технического состояния транспортного средства, его исправности и качеств оказания услуг после проведенных работ. При обнаружении недостатков потребитель должен сразу заявить об этом исполнителю.

Договор, исполняемый в присутствии потребителя - подкачка, замена шин - может оформляться путем выдачи квитанции, жетона, талона или кассового чека. сообщение от Роспотребнадзора

В случае обнаружения несоответствий после работ потребитель вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков, уменьшения установленной за работу цены, безвозмездного повторного выполнения работы, возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.

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Фото: Piter.tv