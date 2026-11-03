В России оценили готовность шиномонтажей к осенней смене резины

Исследование провели 2ГИС и международная сеть автосервисов FIT SERVICE.

Компания 2ГИС и международная сеть автосервисов FIT SERVICE оценили готовность крупнейших российских городов к осенней смене шин. Соответствующей информацией поделились журналисты издания "Петербургский дневник". Специалисты выяснили, что возможность записаться на удобное время есть не во всех точках. В текущем году сезон начался позже обычного из-за тёплой погоды, поэтому водители все еще не спешат переходить на зимнее обновление. В более холодную погоду это негативно скажется на очередях. По сравнению с 2025 годом годом рост активности отмечен только в населенных пунктах Сибирского и Уральского федеральных округов. В остальных округах России количество заказов с шиномонтажом пока не достигло уровня октября прошлого года.

Согласно сведениям от 2ГИС за октябрь 2026 года, в 16 крупнейших городах страны работает свыше 15 тысяч шиномонтажных пунктов. Предварительная запись доступна в 8 925 из них. Речь идет о 59 процентов объектов от общего количества. Чаще всего заранее записаться автомобилисты могут в Екатеринбурге – в 68,5% точек, Краснодаре и Санкт-Петербурге – в 66 процентов точек а также в Нижнем Новгороде – в 65 процентов точек. Реже всего такая услуга фиксируется в Омске (50 процентов), Красноярске и Уфе (по 52 процента).

В среднем в городах-миллионниках на каждые десять тысяч населения приходится 4,2 точек шиномонтажа. Больше всего таких точек регистрируется в Красноярске и Новосибирске. Речь идет о показателе по семь объектов на каждые десять тысяч человек. Далее в рейтинге следуют Челябинск и Краснодар (по шесть объектов). Самый низкий показатель зафиксирован в Москве (2,5 точки). В Ростове-на-Дону их 3,7, а в Санкт-Петербурге – четыре.

Исследователи добавили, что хотя Красноярск входит в число городов-лидеров по количеству шиномонтажных точек на душу населения, однако предварительная запись для клиентов доступна лишь примерно в половине из них.

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Фото: Piter.tv