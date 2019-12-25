Как правильно хранить автомобильные шины после сезонной смены: советы экспертов

Перед снятием колес проверьте их состояние.

После сезонной смены автомобильные шины могут несколько месяцев лежать без дела. Чтобы резина не потеряла свои свойства раньше времени, важно правильно подготовить ее к хранению и выбрать подходящее место, рассказал портал 110km.ru.

Перед снятием колес проверьте их состояние. Вздутия, глубокие трещины и неравномерный износ могут указывать на необходимость замены. Минимально допустимая глубина протектора для легковых автомобилей составляет 1,6 мм, однако эксперты рекомендуют менять летние шины при остатке 3 мм, а зимние — 4 мм.

Имеет значение и возраст покрышек. Например, Michelin советует ежегодно проверять у специалистов шины старше пяти лет, а заменять их не позднее десяти лет с даты производства. Неделю и год выпуска можно определить по четырем последним цифрам кода DOT на боковине.

Перед хранением колеса нужно вымыть, удалить камни из протектора и полностью высушить. Держать комплект следует в сухом, прохладном и проветриваемом помещении, вдали от солнечных лучей, батарей, влаги, масел и растворителей.

Колеса с дисками можно складывать горизонтально или подвешивать на специальные крепления. Шины без дисков хранят вертикально, периодически поворачивая. Перед снятием полезно отметить положение каждого колеса, чтобы правильно установить его в следующем сезоне.

Если подходящего места дома нет, комплект можно оставить в шинном центре или мастерской. Хранение на протяжении шести месяцев в среднем по России обходится в 1,5–5,5 тыс. рублей. Комплекс услуг с монтажом и очисткой может стоить более 10 тыс. рублей.

При передаче колес рекомендуется оформить документ с описанием их состояния, глубины протектора, модели и типоразмера.

Фото: unsplash (Jimmy Nilsson Masth)