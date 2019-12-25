Автоэксперты объяснили, почему новые шины лучше ставить назад

Главный ориентир при оценке состояния шин — глубина протектора.

Изношенные шины могут стать причиной потери устойчивости автомобиля, особенно на мокрой или заснеженной дороге. При этом многие водители считают, что новые покрышки в первую очередь нужно устанавливать на переднюю ось. На самом деле специалисты рекомендуют поступать наоборот. Об этом пишет портал 110km.ru.

Главный ориентир при оценке состояния шин — глубина протектора. По действующим требованиям для летних покрышек она должна быть не менее 1,6 мм, для зимних — 4 мм. Однако ждать предельного износа необязательно: эксперты советуют менять летнюю резину уже при остатке около 3 мм, а зимнюю и всесезонную — при 4 мм. Чем меньше протектор, тем хуже шина отводит воду и удерживает автомобиль на скользкой дороге.

Быстро оценить износ можно с помощью обычной 10-рублевой монеты. Ширина золотого канта на ней составляет 1,8 мм. Если он полностью скрывается в канавке протектора, запас еще есть. Хороший повод задуматься о замене появляется, когда кант становится заметен.

При покупке важно учитывать не только глубину протектора, но и возраст резины. Со временем материал теряет эластичность, поэтому даже внешне целая шина может хуже работать на снегу, льду и мокром асфальте. Также необходимо проверить размер, индекс нагрузки и скорости, дату выпуска и другие параметры, указанные на боковине.

Отдельное внимание стоит уделить маркировке. Обозначение M+S говорит об улучшенной тяге на грязи и снегу, но само по себе не подтверждает полноценные зимние характеристики. Для шин, прошедших специальные испытания на снегу, используется символ 3PMSF — снежинка внутри горной вершины с тремя пиками.

Если менять приходится только две покрышки, устанавливать их следует на одну ось. Причем более новые шины должны оказаться сзади — независимо от того, передний у автомобиля привод или задний. При потере сцепления передней оси водитель может попытаться стабилизировать машину рулём. Занос задней части автомобиля скорректировать значительно сложнее, поэтому хороший протектор на задней оси помогает сохранить устойчивость.

Таким образом, при выборе шин не стоит ориентироваться только на цену или остаточную глубину рисунка. Состояние резины, ее возраст и правильная установка напрямую влияют на поведение автомобиля в сложных дорожных условиях.

Фото: Piter.tv (архив)