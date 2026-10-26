В России за 9 месяцев продали 12 тысяч новых авто, которые собрали в Петербурге

Сергей Целиков раскрыл статистику по продажам автомобильных брендов в России.

За первые девять месяцев 2026 года отечественные автопроизводители продали почти 12 тысяч трансрортных средств, сошедших с петербургских конвейеров. Соответствующее заявление сделали журналисты издания "Петербургский дневник", со ссылкой на директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова. Российский эксперт пояснил, что в общей сложности реализовано 28 415 машин от семи новых российских брендов. Основной вклад в продажи для отрасли внесли такие бренды как Solaris (15 453 автомобиля), Jeland (8589) и Esteo (2933).

16 618 автомобилей были выпущены до 2026 года. Это машины брендов Solaris и Xcite. Telegram-канал AutoRun SPb

В "Петербургском дневнике" добавили, что если считать только автомобили, произведённые в текущем году, то показатель составит те самые 11 797 единиц.

Петербург попал в топ-3 регионов с самым молодым автопарком.

Фото: Piter.tv