Валерий Солдунов заметил, что по техрегламенту летние шины в России запрещены в декабре, январе и феврале.

Нешипованная зимняя резина больше подходит для передвижения по асфальту в городских условиях, а с шипами - для езды по трассе и в деревне, поэтому на российской территории выбирать сезонные шины надо с учетом местности их использования. Такое мнение журналистам информационного агентства "ТАСС" высказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК, председатель Всероссийского общества автомобилистов. Эксперт пояснил, что сейчас многие автолюбители уверены в том, что "зимняя" резина значит обязательно с шипами. В реальности речь идет о двух разных видах. Он пояснил, что шипы нужны для льда и укатанного снега.

А так называемая "липучка" - нешипованная зимняя резина - лучше ведет себя на асфальте, который зимой поливают реагентами. В больших городах, где дороги чистят и заливают химией, липучка часто удобнее и тише. Валерий Солдунов, глава Всероссийского общества автомобилистов

Федеральный закон не требует зимой именно шипов на автомобильной резине. Согласно техническому регламенту для машины будет достаточно обычных зимних шин с соответствующим рисунком и маркировкой. При этом в стране есть такие регионы, где зимняя резина водителям почти не нужна. Речь идет о южных землях, таких как Краснодарский край, Крым и Ростовская область. В городских условиях летние шины используются в этих регионах до декабря или даже всю зиму. Однако при поездке в горы не следует этого делать без использования зимних шин. Наоборот, на Крайнем Севере и в Сибири, Якутии, севере Красноярского края, Коми, ЯНАО, Магадане, Мурманской области, Чукотке зимние шины стоят у автомобилистов практически круглый год.

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Фото: Piter.tv