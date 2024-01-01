Петербуржцам рассказали, как правильно утилизировать использованные покрышки

И какие условия и возможности город создает для качественной утилизации шин.

Куда сдавать использованные автомобильные покрышки? О том, где именно можно сдать ненужные шины и какие условия на уровне города создаются для правильной утилизации покрышек, – рассказали в "Вечернем Петербурге".

Вообще, согласно российскому ГОСТу, срок службы автомобильных шин составляет 5 лет.

Это то время, когда резина более-менее сохраняет свои свойства, которые необходимы для вождения автомобиля. Её состояние влияет и на тормозной путь, и на манёвренность автомобиля, и его удержание. Как пример – аквапланирование: машина въезжает в лужу, и колёса начинают вращаться с разной скоростью. Если протектор меньше положенных в ПДД 1,6 миллиметров, то возникает такой эффект. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов

Однако же фактически покрышки изнашиваются быстрее. Пять лет – это, условно, крайний срок.

Так или иначе вопрос об утилизации использованных шин рано или поздно возникает. Естественна мысль о том, что непригодные покрышки можно выкинуть на мусорную площадку. Однако это неправильно, – утверждают службы вывоза отходов.

Если люди выбрасывают их отдельно, то покрышки мы не забираем, так как у нас нет на это полномочий. В мусорные контейнеры их тоже выкидывают, тогда мы вынуждены тратить собственные средства на утилизацию. Невский экологический оператор

Нередко использованные шины украшают дворы домов. Регулярно на улицах жилых домов можно заметить покрышечного лебедя или импровизированную цветочную клумбу из шины. При всей прелести "народного творчества" такое использование покрышек также нежелательно.

Обращаем внимание граждан, использующих отработанные автомобильные покрышки в качестве элементов благоустройства (спортивные снаряды, клумбы, декоративные конструкции и т. п.), что это небезопасно. Так как под воздействием атмосферных осадков и солнечных лучей в окружающую среду могут выделяться вредные вещества, среди которых бензапирен, фенолы, попадающие в атмосферный воздух и почвы. Росприроднадзор

Самым универсальным и рекомендованным способом использования и утилизации шин является "превращение" их в резиновую крошку (которую используют в качестве покрытия на детских площадках).

До недавних пор использованные шины принимали только частные фирмы. Но с 2024-го года петербуржцы имеют еще одну возможность для утилизации автомобильного "вторсырья" – на заводе по механизированной обработке бытовых отходов (ГУП МПБО-2).

Пока что предприятие занимается переработкой только летней резины легковых авто. Оборудования для "зимки" на заводе попросту нет. Следовательно, возникает вопрос: куда девать зимние шины?

Опасные отходы, в том числе зимнюю резину, принимают различные экопункты, экомобили и экотерминалы. По данным одного из таких предприятий, сезонные шины бесплатно принимают один комплект от одного физического лица.

Для тех же целей продолжают работать частные фирмы, однако, по мнению депутата Дмитрия Дмитриева, самым главным в этом деле остается личная ответственность водителя и выработанные (или невыработанные) в нем привычки.

Не стоит забывать о прививании правильной культуры и привычек, чтобы потребители утилизировали опасные отходы. Сегодня для этой задачи привлечены и государственный, и коммерческий секторы, что отвечают и за сбор, и за переработку. Дмитрий Дмитриев, петербургский депутат

О личной ответственности говорит и представитель Всероссийского общества автомобилистов, подчеркивая, что ассоциация заключает специальные договора с профильными организациями, которые в свою очередь принимают и перерабатывают устаревшие шины.

Если ответственный автомобилист захочет это сделать вовремя, большого труда это не доставит. У Всероссийского общества автомобилистов на гаражных стоянках предусмотрен вывоз резины, заключаются договора с профильными организациями, что забирают старые шины и транспортируют до соответствующих профильных организаций. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов

Ранее на Piter.TV: сезон электросамокатов в Петербурге-2025: полный гид по правилам.

Фото: Freepik