Автоэксперты рассказали о популярных схемах обмана в автосервисах

Количество жалоб на недобросовестные автосервисы в последние годы заметно выросло. Владельцы машин всё чаще сталкиваются с ситуациями, когда после ремонта приходится снова возвращаться на станцию техобслуживания — и снова платить. О самых распространённых способах обмана клиентов рассказали технические специалисты, опрошенные порталом 110km.ru.

Одна из самых известных схем связана с подменой деталей. Клиенту обещают установить оригинальные запчасти или качественные комплектующие, однако на практике в автомобиль могут поставить дешёвые аналоги или контрафакт. Внешне заметить разницу сложно, но такие детали часто быстро выходят из строя, что приводит к повторному ремонту и дополнительным расходам.

Не реже встречаются манипуляции с диагностикой. Некоторые мастерские намеренно затягивают осмотр автомобиля, после чего заявляют о якобы обнаруженных неисправностях. Владельцу машины предлагают срочный и дорогостоящий ремонт, хотя часть "поломок" может оказаться выдуманной.

Эксперты также предупреждают о случаях, когда проблемы появляются уже во время обслуживания. При замене одной детали мастер может повредить другую, а затем предложить её восстановление за дополнительную плату. Иногда речь идёт и о подмене исправных комплектующих на изношенные.

Ещё один распространённый приём — преувеличение степени износа узлов и агрегатов. Автовладельцев убеждают, что элементы автомобиля находятся на грани поломки и требуют срочной замены. Особенно легко подобные заявления звучат в отношении систем, проверка которых требует специального оборудования.

Специалисты советуют внимательно выбирать автосервис и не спешить соглашаться на ремонт без чёткого перечня работ и стоимости запчастей. Полезно заранее изучить отзывы клиентов и уточнить, какие детали будут установлены. Если после обслуживания возникают сомнения, стоит сохранить все документы и при необходимости обратиться за независимой экспертизой.

