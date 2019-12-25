Даже мелкое ДТП теперь может стоить как крупный ремонт: почему обслуживание авто резко подорожало

Автопроизводители все активнее используют модульную сборку: если раньше можно было заменить отдельный элемент, то теперь сервису приходится менять целый узел.

Даже небольшая авария сегодня способна обернуться для водителя счетом, сопоставимым с месячной зарплатой. По данным свежего исследования, российские автомобилисты все чаще сталкиваются с ситуацией, когда трещина на лобовом стекле, царапина на бампере или повреждение фары превращаются в дорогостоящий ремонт. Причина — не только рост цен на запчасти, но и усложнение конструкции современных машин. Подробности рассказали журналисты портала 110km.ru.

Автопроизводители все активнее используют модульную сборку: если раньше можно было заменить отдельный элемент, то теперь сервису приходится менять целый узел. Один из ярких примеров — оптика. В автомобилях с LED, матричным или лазерным светом даже мелкая поломка часто означает замену всего блока. Стоимость таких фар может доходить до нескольких сотен тысяч рублей, особенно у премиальных брендов.

Дополнительные расходы создают камеры и датчики, встроенные в бамперы и стекла. После ремонта их нужно обязательно перенастраивать, иначе электронные ассистенты и системы безопасности могут работать некорректно. В результате даже простая замена детали нередко сопровождается дорогой калибровкой.

Рост стоимости ремонта уже отражается на страховом рынке. За последние годы заметно подорожало КАСКО, а для многих владельцев новых автомобилей годовой полис стал серьезной статьей расходов. Владельцы подержанных машин сталкиваются с другой проблемой: иногда восстановление оказывается экономически невыгодным, и автомобиль проще продать на запчасти.

Эксперты советуют перед ремонтом запрашивать несколько смет и сравнивать цены, а при покупке машины заранее учитывать стоимость запчастей и опций. Особенно осторожно рекомендуют относиться к дорогим технологичным решениям, которые в реальной эксплуатации могут принести больше расходов, чем пользы.

Ранее стало известно, что подержанные автомобили в Петербурге и Ленобласти выросли в цене на 7,4%.

Фото: Piter.TV