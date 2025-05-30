Подержанные автомобили выросли в Петербурге и Ленобласти на 7,4%

Средняя цена подержанных автомобилей в регионе в январе 2026 года достигла 2,02 миллиона рублей, при этом некоторые модели стали дешевле.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в январе 2026 года наблюдался рост цен на подержанные автомобили. Средняя стоимость машин с пробегом увеличилась на 7,4% и составила 2,02 миллиона рублей, сообщили аналитики "Авто.ру Бизнес".

Однако не все модели подорожали. Некоторые популярные автомобили, напротив, стали более доступными для покупателей. В частности, цена Lada 2113 снизилась на 19,1% и составила 190 тысяч рублей, Omoda S5 подешевела на 12,8%, до 1,24 миллиона рублей, Lada 2121 (4x4) потеряла в цене 10,1% и продавалась за 747 тысяч рублей. Также снизились цены на Volkswagen Passat на 8,9% — до 2,33 миллиона рублей и Chevrolet Orlando на 8,7% — до 898 тысяч рублей.

Доля дилерского предложения на рынке подержанных автомобилей в январе достигла 19%, в то время как в сентябре‑октябре она составляла 16%. При этом спрос со стороны потребителей увеличился на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о повышенном интересе к автомобилям с пробегом.

Фото: Piter.TV