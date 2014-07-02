В апреле средняя стоимость подержанных автомобилей в Петербурге выросла до 2,2 млн рублей

В апреле 2026 года средняя стоимость автомобилей с пробегом в Петербурге и Ленобласти достигла 2,2 млн рублей, что на 1,3% больше, чем в марте. Такие данные приводят эксперты сервиса "Авто.ру Бизнес".

Несмотря на общий рост цен, структура предложения на вторичном рынке изменилась: дилеры увеличили количество выставленных на продажу машин на 8% — это первый заметный прирост с ноября прошлого года. В то же время общее число активных объявлений выросло всего на 1% по сравнению с мартом. Примечательно, что средняя стоимость автомобилей не старше 15 лет практически не изменилась за месяц.

Наиболее подешевевшими моделями за апрель стали Peugeot 508 — минус 15,4% (до 707 тыс. рублей), Renault Megane — минус 10,3% (до 560 тыс. рублей), Mercedes-Benz S-Класс — минус 9,7% (до 10,8 млн рублей), Kia Optima — минус 9,5% (до 1,09 млн рублей) и Volvo V90 Cross Country — минус 9,3% (до 3,02 млн рублей).

Эксперты отмечают, что несмотря на рост предложения со стороны дилеров, общий уровень цен на вторичном рынке остаётся стабильным, а по отдельным моделям наблюдается заметное снижение стоимости.

