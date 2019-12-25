В 2026 году объем отгрузки продукции на петербургских автозаводах вырос вдвое

В январе–марте 2026 года объём продукции, отгруженной автомобильными заводами Санкт-Петербурга, составил 35,9 млрд рублей. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с I кварталом 2021 года, когда в городе ещё работали заводы международных концернов Hyundai, Toyota и Nissan, показатели пока в 3,4 раза ниже, сообщает "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на данные Петростата.

На сегодняшний день в Петербурге официально действуют два из трёх бывших автозаводов. Предприятие "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) с сентября 2025 года выпускает автомобили Lada Iskra. В 2025 году с конвейера сошло 3000 таких машин, а в 2026 году планируется произвести уже 8000.

Завод "Автомобильный завод АГР" (бывшая площадка Hyundai) с февраля 2024 года производит автомобили под брендом Solaris. Напомним, в январе 2024 года Hyundai Motor продала свои два завода в Петербурге.

Третья площадка — завод в Шушарах — готовится к запуску полного цикла производства в 2026 году. Его мощность составит до 100 000 автомобилей в год. В феврале предприятие завершило техническое перевооружение, а в апреле был собран первый тестовый автомобиль Jeland J6. Это стало финальным этапом перед стартом серийного выпуска.

