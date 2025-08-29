Петербургские водители готовы отдать за "возрастное" авто не больше 100 тыс.

По всей стране мнения разделились: от 50 тыс. до полумиллиона.

Аналитический сервис "Дром" провёл опрос среди автолюбителей Санкт-Петербурга и других регионов России, выяснив, сколько должна стоить обычная легковая иномарка возрастом 25 лет. В опросе, проведённом с 23 по 30 марта 2026 года, приняли участие более 13 тыс. человек.

Большинство автовладельцев Петербурга (31%) считают адекватной ценой 100 тыс. рублей. Ещё 27% опрошенных назвали нормальной ценой 300 тыс. рублей, 25% готовы отдать не больше 200 тыс. Всего 9% оценили старую иномарку в 50 тысяч рублей и 8% — в 500 тысяч рублей.

Среди регионов России чаще всего 200 тысяч рублей за 25-летнее авто называли жители Ленинградской области (37%), Кузбасса и Томской области (по 34%). Самую высокую цену — 300 тыс. — предложили на Сахалине (36%), в Бурятии и Якутии (по 35%). А вот 100 тыс. рублей — чаще всего в Оренбургской области (35%), Татарстане (32%) и Санкт-Петербурге (31%).

В комментариях автолюбители разошлись во мнениях: одни считают, что в возрасте 25 лет "на рынке в основном металлолом, опасный для жизни", другие отмечают, что цена зависит от модели, популярности, состояния и спроса. Некоторые владельцы "возрастных" авто (1990–2005 годов выпуска) ценят их за простоту конструкции и ремонтопригодность, в отличие от современных машин с дорогими запчастями и нехваткой квалифицированных ремонтников.

