Жители Петербурга в два раза реже парковались на газонах в январе
Сегодня, 10:28
Тенденции способствует систематический контроль.

Жители Петербурга в январе в два раза реже оставляли свои автомобили на газонах по сравнению с 2025 годом. Только 500 водителей нарушили правила парковки, рассказали в Государственной административно-технической инспекции 5 февраля. 

Тенденции способствует систематический контроль. В прошлом году машины с комплексами выезжали по 186 маршрутам во всех районах порядка 6 тыс. раз. 

Парковка на газоне зимой тоже повреждает зеленые насаждения. По информации специалистов по благоустройству, под весом автомобиля почва трамбуется, в том числе и под снегом. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в 2025 году в Петербурге поставлен рекорд по использованию платных парковок. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

