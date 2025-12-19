Жители Петербурга в два раза реже парковались на газонах в январе

Тенденции способствует систематический контроль.

Жители Петербурга в январе в два раза реже оставляли свои автомобили на газонах по сравнению с 2025 годом. Только 500 водителей нарушили правила парковки, рассказали в Государственной административно-технической инспекции 5 февраля.

Тенденции способствует систематический контроль. В прошлом году машины с комплексами выезжали по 186 маршрутам во всех районах порядка 6 тыс. раз.

Парковка на газоне зимой тоже повреждает зеленые насаждения. По информации специалистов по благоустройству, под весом автомобиля почва трамбуется, в том числе и под снегом. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

