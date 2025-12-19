В 2025 году в Петербурге поставлен рекорд по использованию платных парковок

Преимущественно оплата производилась через мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга", которым воспользовались 65,2% водителей.

Итоги 2025 года показывают заметный рост активности петербургских автомобилистов и гостей города в сфере оплаты услуг платных парковок: количество оплаченных стоянок достигло 54 миллионов транзакций, что на восемь миллионов больше, чем в предыдущий год. Преимущественно оплата производилась через мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга", которым воспользовались 65,2% водителей.

Площадь зон платной парковки в городе продолжала расти: за прошедший год введено в эксплуатацию 1154 новых машиноместа, покрывающие ныне 652 улицы и дороги центральных районов. Теперь паркинг включает в себя 48 656 мест. С середины осени 2025 года заработала новая система тарифов, позволившая снизить долю неоплаченных парковок на четверть (26%). Особенно ярко эффект проявился в Центральном районе, где частота нарушений оплаты снизилась на 20—30%.

Параллельно вводились новые объекты инфраструктуры: открылись перехватывающие парковки у станции метро "Рыбацкое" (124 места), городская стоянка в Кронштадте (198 мест) и временная парковка у онкологического центра в Парголово (250 мест). Сегодня в Петербурге функционирует 13 городских и 18 перехватывающих автостоянок общим объемом почти 3800 машино-мест.

Немаловажным аспектом стал приоритет доступности для автовладельцев с ограниченными возможностями: введено дополнительно 175 специальных парковочных мест для машин инвалидов и сопровождающих их лиц, доведя общее количество бесплатного паркинга для этой категории до 5165 мест.

На конец года действовали почти 133 тысячи парковочных разрешений, среди которых 90 тысяч предназначены жителям центральных районов, а 30 тысяч предоставляют льготы многодетным семьям.

Фото: Piter.TV

