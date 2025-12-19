Самозанятым таксистам разрешили работать без петербургской прописки

Основное правило остаётся прежним: самозанятые водители обязаны осуществлять деятельность и находиться на налоговом учёте именно в Петербурге.

В Петербурге начали действовать поправки, облегчающие процесс выхода на рынок такси для самозанятых граждан из других субъектов России. Отныне таким гражданам не потребуется постоянная регистрация непосредственно в городе для оформления лицензии на осуществление перевозок.

Данные изменения были утверждены Комитетом по транспорту после внесения поправок в федеральное законодательство в декабре 2025 года. Основное правило остаётся прежним: самозанятые водители обязаны осуществлять деятельность и находиться на налоговом учёте именно в Петербурге. Чтобы подтвердить выполнение этого условия, перед подачей заявления на получение разрешения необходимо в мобильном приложении "Мой налог" выбрать Санкт-Петербург регионом ведения деятельности.

Заместитель председателя профильного комитета Денис Усанов подчеркнул, что принятое нововведение устранит административные препятствия и поспособствует процессу легализации сферы такси-сервисов.

Важно подчеркнуть, что новое правило распространяется исключительно на самозанятых граждан. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязательное наличие юридического адреса или прописки в Санкт-Петербурге сохранено.

По статистике 2025 года, разрешения на перевозочную деятельность получили 36 юридических лиц, 1004 индивидуальных предпринимателя и 3246 самозанятых таксистов. Таким образом, суммарно в городском реестре такси состоит 5861 водитель.

Чтобы оформить лицензию, самозанятым предстоит представить справки об отсутствии судимости, заключить договор с оператором-таксопарком (таким как "Яндекс.Такси" или "Ситимобил"), а также предоставить сведения о машине, включённой в региональный реестр такси.

Ранее Петербург стал одним из регионов-лидеров по производству игристых вин.

Фото: Piter.TV